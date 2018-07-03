Москва, 3 июля, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Правительства России и Белоруссии должны продолжить активную работу по развитию связей между двумя государствами. Об этом в поздравлении, направленном премьер-министру Белоруссии Андрею Кобякову по случаю национального праздника — Дня независимости республики, сказал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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В послании отмечено, что Россию и Белоруссию связывают братские, партнерские и союзнические отношения: укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, воплощаются в жизнь совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре и других областях.

Напомним, День независимости Белоруссии отмечается ежегодно 3 июля. В этот день в 1944 году произошло освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков. С 1991 года День независимости отмечался 27 июля, в день принятия Декларации о суверенитете Белоруссии. Решение о праздновании 3 июля было принято в ходе республиканского референдума в 1996 году.

Как сообщало ИА REGNUM, президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днём независимости республики также поздравил и российский лидер Владимир Путин. В тексте поздравительной телеграммы отмечается, что «освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны».