Берн, 3 июля, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Экспорт нефти из всего ближневосточного региона может оказаться под ударом из-за введения США санкций против поставок из Ирана, заявил 2 июля президент исламской республики Хасан Рухани, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

С таким заявлением он выступил в Швейцарии.

«Американцы утверждают, что они хотят полностью остановить поставки нефти из Ирана», — отметил он. — Они не понимают значения этого заявления, поскольку нет смысла не экспортировать нефть из Ирана, но экспортировать из региона».

«Если вы [США] можете сделать, делайте и посмотрите на результат», — добавил президент Ирана, который по объему добычи занимает в ОПЕК третье место.

Напомним, Рухани также заявил о том, что Тегеран в случае отказа импортеров от закупок топлива у исламской республики может перекрыть Ормузский пролив.

Читайте также: Иран предостерегает своих партнеров от отказа покупать нефть