Кузнецова покинет топ-100 рейтинга WTA впервые с 2002 года
Лондон, 3 июля, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Российская теннисистка Светлана Кузнецовапокинет первую сотню рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) впервые с 2002 года. Об этом сообщается на сайте организации.
Steven Pisano
Светлана Кузнецова
Кузнецова впервые поднялась в топ-100 рейтинга 12 августа 2002 года и находилась там в течение 831 недели подряд. За это время она выиграла два турнира серии «Большого шлема».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на турнире в Уимблдоне, который стартовал 2 июля, Кузнецова проиграла представительнице Чехии Барборе Стрыцовой в первом круге.
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