Чебоксары, 3 июля, 2018, 11:43 — ИА Регнум. В Чувашии опубликовали прогноз социально-экономического развития республики на 208−2021 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Иван Моторин. По всем ключевым показателям в регионе ожидают рост, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

Оценивая текущую экономическую ситуацию, власти выделяют сдерживающие факторы. К ним отнесли санкции, «жесткую конкуренцию» на внутренних и мировых рынках технологий, недостаточную инвестиционную активность организаций реального сектора экономики, недостаточный объем привлекаемых частных инвестиций и дифференциацию муниципалитетов по уровню социально-экономического развития.

Согласно представленному прогнозу, в 2018 году валовой региональный продукт в реальном выражении составит 101,8%, в 2019—2021 годах — в пределах 102−102,8%.

Индекс промышленного производства в 2018 году, по оценке, составит 104,9%, в 2019 году прирост прогнозируется на уровне 5%, в 2020 году — 5,2%, в 2021 году — 5,2%. Объем продукции сельского хозяйства по итогам 2018 года может составить 48,4 млрд рублей, или 101,2% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года, а к 2021 году вырастет до 57,8 млрд рублей. Объем инвестиций в основной капитал достигнет, по расчётам, в 2018 году 52,6 млрд рублей (100,1% к уровню 2017 года), а в 2021 году составит 63,9 млрд рублей.

Жилищное строительство, которое просело в прошлом году, прогнозируется с ростом. Власти считают, что по итогам 2018 года будет введено в эксплуатацию 620 тыс. кв. м общей площади жилья, что на 2,5% выше уровня прошлого года. В 2019 году планируется ввести 645 тыс. кв. метров жилья, в 2020 году — 685 тыс. кв. метров, в 2021 году — 765 тыс. кв. метров.

Инфляция в 2018 году прогнозируется на уровне 3,5%, в последующие три года — 4%. Ожидается, что на фоне роста реальных располагаемых денежных доходов населения (прогноз на 2018 год — 101,6%) численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума сократится с 19% в 2017 году до 17,2% в 2021 году (по базовому варианту).

Отметим, по официальным данным, индекс промышленного и сельского производства в прошлом году в Чувашии составил соответственно — 104,4% и 101% (в РФ — 101% и 102,4%), объем инвестиций в основной капитал — 101,4% (в РФ — 104,4%), объём выполненных работ по виду деятельности «Строительство» — 84% (в РФ — 98,6%), объём ввода жилья — 96,1% (в РФ — 98,7%), уровень инфляции — 1,4% (в РФ — 2,5%), темп роста оборота розничной торговли — 101,5% (в РФ — 101,3%), объем платных услуг населению — 101,7% (в РФ — 100,2%), реальные располагаемые денежные доходы населения — 96,4% (в РФ — 98,3%). Объём валового регионального продукта в 2017 году прогнозно составит 100,8% (в РФ — 101,5%).