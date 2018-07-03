Донецк, 3 июля, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Стали известны сроки наказания для президента Украины Петра Порошенко и его сообщников, дела которых рассмотрел Украинский народный трибунал (УНТ) в Донецке, заявила председательствующий в УНТ судья Елена Шишкина, сообщает 3 июля «Донецкое агентство новостей».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

По ее словам, работа УНТ завершена. Суд провел более 40 заседаний в отрытом и закрытом режимах с соблюдением уголовно-процессуального кодекса Украины. В итоге к различным срокам наказания были приговорены 18 человек, в том числе Порошенко, глава МВД Украины Арсен Аваков, начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко, министр обороны Украины Степан Полторак и другие. УНТ назначил всем фигурантам в зависимости от тяжести их преступлений сроки наказания от трех лет до пожизненного заключения.

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Напомним, УНТ был создан из граждан Украины из Донецка и Луганска для рассмотрения преступлений режима Порошенко.