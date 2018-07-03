Москва, 3 июля, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, направленный в том числе на снижение ставок акцизов на бензин и дизельное топливо, Госдума приняла во втором, основном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

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Снижать цены на бензин депутаты и правительство предлагают с помощью внесения изменений в другой законопроект, о введении налога на добавленный доход в нефтяной отрасли.

В частности, предлагается отменить запланированное на 1 июля 2018 года увеличение ставок акцизов на 700 рублей за тонну. Кроме того, до конца 2018 года размер ставок будет пониженным. Так, акцизы на бензин составят 8 213 рублей за тонну (вместо 11 892 рублей), а на дизельное топливо — 5 665 рублей за тонну (вместо 8 258 рублей). Таким образом, общее снижение ставок акцизов составит 3,7 тыс. рублей для бензина и 2,6 тыс. рублей для дизельного топлива.

Причем, по предложению правительства, закон будет иметь обратную силу — нормы распространятся на акцизы с 1 июня 2018 года.