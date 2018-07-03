Москва, 3 июля, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Планируемое Министерством просвещения России внедрение электронной системы распознавания лиц в школах себя не оправдает. Об этом на правах анонимности рассказал сотрудник одного из крупнейших телекоммуникационных российских холдингов:

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Идентификация личности

«Система не оправдает себя. Во-первых, никто не отменял грим. Чтобы установить действительно эффективную систему распознавания лиц, потребуются огромные деньги. В противном случае она будет просто бесполезна. Ну и третий довод: может, хватит делать из школы тюрьму?»

Как уже сообщало ИА REGNUM, о необходимости технического переоборудования в Министерстве просвещения заговорили после того, как по России прокатилась серия нападений в стенах школ: в Башкирии, Бурятии, Челябинске, Пермском крае и других регионах произошли трагедии.

Ранее министр образования Ольга Васильева на встрече с преподавателями предметных ассоциаций отметила, что сейчас в школах используются десятки охранных систем, однако только система идентификации по лицу является надёжной и позволит не пропускать в школы посторонних.

По её заявлению, такая система «будет обходиться дешевле, чем другие».