Минск, 3 июля, 2018, 11:40 — ИА Регнум. О готовности Белоруссии отстоять свои суверенитет и независимость заявил 3 июля президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Каждый белорус может быть уверен в готовности нашего государства отстоять наши суверенитет и независимость», — сказал Лукашенко, выступая на параде по случаю Дня независимости Белоруссии.

По словам белорусского лидера, Минск предпринимает необходимые меры по укреплению военной безопасности. Так, вооруженные силы приведены в соответствие с вызовами и угрозами двадцать первого века, а боеготовность региональной группировки войск поддерживается на должном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко не исключил вхождения Белоруссии в состав «какого-то» государства. Позже министр иностранных дел Владимир Макей пояснил, что речь шла о нежелательных гипотетических перспективах.

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