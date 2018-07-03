Москва, 3 июля, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Закон о принудительной госпитализации в психбольницу Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля. Прокурор получает право подавать иск в суд о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия В смирительной рубашке

Прокурор также будет вправе обратиться с исковым заявлением о продлении срока принудительной госпитализации страдающего психическим расстройством, а также о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.