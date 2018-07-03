Мадрид, 3 июля, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп направил письмо в адрес премьер-министра Испании Педро Санчеса с напоминанием о том, что в 2014 году на саммите в Уэльсе страны-члены НАТО приняли на себя обязательства увеличить расходы на оборону, пишет газета El Pais.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В своем письме Трамп выражает удовлетворенность тем, что Испания преодолевает последствия «ужасного экономического кризиса», но в то же самое время выражает обеспокоенность от лица американских налогоплательщиков, которые якобы недоумевают, почему некоторые европейские страны игнорируют принятые на себя обязательства.

Отмечается, что похожие письма в преддверии саммита НАТО в Бельгии Трамп направил главам правительств ФРГ, Нидерландов, Италии, Португалии, Бельгии, Люксембурга и Норвегии.