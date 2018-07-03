Москва, 3 июля, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Соединенные Штаты планируют вывести свои войска из Сирии, но только для того, тобы обосноваться на новейшей, самой крупной военной базе в регионе на территории Ирака, заявил 2 июля бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

План Б

"Что сейчас делают американцы? Американцы строят военную базу на границе Ирака и Сирии, чтобы… вывести войска и поставить между Ираном и сирийской территорией в Ираке, не на территории Сирии… И на этих переговорах [Путина и Трампа] они скажут, что американская армия уходит из Сирии только для того, чтобы остановить Иран, это будет их прикрытие», — заявил Кедми.

Напомним, что ранее американский телеканал CNN передавал, что, возможно, во время предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться 16 июля в Хельсинки, президент США Дональд Трамп предложит Путину размен: вывод войск США из Сирии в обмен на ограничение доступа Ирана к юго-западным сирийским провинциям.