Москва, 3 июля, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Изменения Лесного кодекса, направленные на обязательное восстановление вырубленных лесов, создаст в РФ новую отрасль промышленности. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в ходе рассмотрения законопроекта на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

Иван Шишкин. Корабельная роща. 1898

«Кумулятивный эффект от принятия этого закона может быть в росте новой отрасли промышленности. Она у нас существует, но я бы охарактеризовал ее (состояние) как зачаточное. Это промышленность, связанная с высаживанием саженцев. На Востоке и в Сибири, где у нас больше всего вырубки, таких крупных предприятий практически нет. И этот закон заставит, я надеюсь, именно заставит, двигаться в этом направлении», — отметил Иванов.

Такие нормы не только улучшат экологическую ситуацию в стране, но дадут и экономический эффект, уверен он.

«Это новая занятость, высокотехнологичная промышленность», — подчеркнул Иванов.