Москва, 4 июля, 2018, 03:59 — ИА Регнум. Чувство большого спортивного праздника, проходящего сейчас в России, омрачается дилетантизмом тех, кто берется его «комментировать» и «анализировать». Речь не о любителях футбола, а о тех, кто кочует из передачи в передачу, из темы в тему, высказывая свое мнение обо всем на свете — от личной жизни звезд до игры сборной. Как достигли дна профессиональные говорильщики, на сей раз выбравшие в качестве жертвы чемпионат мира, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин.

schmilblick Разбитый телевизор

Когда в первых двух матчах группового этапа сборная России выиграла у слабых команд, болельщиком не назначил себя только ленивый, а когда проиграла Уругваю — вчерашние почитатели принялись яростно обличать пороки сборной. При этом ни в том, ни в другом своем амплуа они не представляют, о чём берутся судить, что особенно печально, если такая роль достается комментаторам. Вслед за послом (!) ЧМ-2018 Яной Чуриковой, которая, хваля футболиста, знает только его номер, но не фамилию, на сцену выходят комментаторы «Первого канала». В матче Россия — Уругвай по-настоящему отличились именно Павел Занозин и Евгений Савин, прокомментировавшие игру так, что иные болельщики выключили телевизор. И дело не только в не лучшем владении родным языком (чего стоит только заданный Савиным вопрос о том, «у кого больше внутреннего стержня»), но и в слабом представлении о матчасти. Ибо как иначе Диего Годин в течение 10 минут успел в комментаторских устах побывать и «слабым защитником», и «сильнейшим защитником»? И какой оптимизм объясняет высказывание, сделанное на 87-й минуте матча, когда Россия в меньшинстве проигрывает 0:2, а комментатор объявляет, что «одно удачное действие — и Уругвай поплывет». Он и поплыл — к третьему голу.

Болельщиков результат того матча огорчил, а его подача огорчила еще больше. Потому что трудно и страшно жить среди хипстеров, рассуждающих о том, у кого больше внутреннего стержня. В былые времена за такое били в телевизионных подсобках, а после не подпускали к эфирам. Так можно ли рассчитывать на то, что что-то изменится?

Читайте статью Пусть помолчат: околофутбольное дно «Первого канала» и другие публикации Платона Беседина о проходящем в России чемпионате мира по футболу.