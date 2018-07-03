Париж, 3 июля, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Сенат большинством голосов принял в ночь с понедельника на вторник (3/7) законопроект о сельском хозяйстве и продовольствии, целью которого является восстановление баланса торговых отношений на благо фермеров. Об этом сообщает Le Point.

Эндрю Уайет. Тыквенное поле Альберта Орффа. 1944

Законопроект получил 215 голосов «за» и 94 «против».

«Благодаря этому законопроекту мы хотим защитить сельское хозяйство, богатое разнообразием его сельскохозяйственных моделей», — заявил министр сельского хозяйства Стефан Траверт.

Текст включает положения, направленные на улучшение баланса торговых отношений в сельскохозяйственном и продовольственном секторах. Закон предусматривает меры по поощрению «здорового, устойчивого, высококачественного и доступного продовольствия для всех».

Сенаторы укрепили надзор за продвижением продуктов питания и установили принцип «не перехода» европейских правил.

Что касается защиты окружающей среды, то с 1 января 2020 года они запретили использование пластиковых соломинок и стаканчиков. С другой стороны, сенаторы вернулись к положениям, которые предусматривали прекращение использования пластиковых бутылок с водой в сети общественного питания.