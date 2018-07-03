Москва, 3 июля, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Закон, направленный на воспроизводство лесного фонда России, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля. В случае одобрения Совфедом закон вступит в силу с 2019 года.

Джордж Клаузен. Посадка дерева (фрагмент). 1888

Этот закон позволит сохранить природные богатства России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы установили принцип обязательности лесовосстановления для всех видов экономической деятельности, и такое понятие, как «безвозвратные потери леса», уйдет в прошлое», — сказал он.

Расширяется понятие лесного фонда. К землям лесного фонда будут относиться «лесные земли» — на которых расположены леса, и земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и другие), «нелесные земли» — необходимые для освоения лесов (просеки, дороги), а также земли, неудобные для использования (болота, каменистые россыпи).

Прописываются требования к лесным противопожарным просекам — устанавливаются в пределах от 10 до 100 метров в соответствии с законодательством.

Лесовосстановление

Арендаторы участков, лесозаготовители должны будут осуществлять мероприятия по лесовосстановлению (лесоразведению) в границах территории соответствующего субъекта РФ на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений. Также на них возлагается обязанность по созданию охранных зон, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и необходимых условий для эксплуатации объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр и разработкой месторождений полезных ископаемых, линейных объектов.

При этом такая обязанность у лесопользователей возникает «не позднее чем через 1 год после рубки лесных насаждений в соответствии с проектом лесовосстановления (лесоразведения) в порядке, установленном правительством РФ». Норма не коснется лиц, использующих леса для эксплуатации линейных объектов, для геологического изучения недр и так далее.

Закон возлагает обязанность на «лесовосстановителей» составлять проект лесовосстановления (лесоразведения). Состав и порядок разработки документа, внесение в него изменений устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти.

Вывод земель из лесного фонда

Законом прописывается, что обратившиеся с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка, в том числе в связи с переводом земель лесного фонда в земли иных категорий, за исключением случаев перевода земель в земли особо охраняемых территорий, обязаны не позднее чем через один год после изменения вида разрешенного использования земельного участка выполнить работы по лесовосстановлению или лесоразведению в границах территории соответствующего субъекта РФ на площади, равной площади участков, переводимых из состава таких земель.