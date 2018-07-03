Киев, 3 июля, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Вакцин на Украине не хватает на всех, несмотря на заявления министерства здравоохранения, сообщает 3 июля УНИАН.

(сс) ccipeggy Вакцина

Согласно сообщению, в аптеках и частных клиниках невозможно приобрести вакцины, поскольку их сразу же разбирают, а на всех их не хватает. При этом в государственных поликлиниках есть вакцины, однако они из Индии. Проблема с ними в том, что они являются цельноклеточным типом вакцин, которые вызывают у детей сильную реакцию.

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Напомним, из-за нехватки вакцин на Украине разразилась эпидемия кори. Специалисты утверждают, что если эпидемию не прекратить, то вслед за корью придет дифтерия, смертность от которой достигает 50%. Два первых случая заболевания дифтерией уже были зафиксированы с начала 2018 года.