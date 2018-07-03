Москва, 3 июля, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Кассационная жалоба «Кировлеса» об увеличении размера ущерба, взысканного с Алексея Навального и двух других осужденных по делу о растрате, отклонена Мосгорсудом. Об этом 3 июля сообщает РАПСИ.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Отказ

Ранее Никулинский суд Москвы частично удовлетворил иск компании о взыскании с Алексея Навального, Петра Офицерова и Вячеслава Опалева 16,165 млн рублей за причиненный ущерб. С троих ответчиков взыскали 2,1 млн рублей. «Кировлес» оспорил размер компенсации.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках дела «Кировлеса» Навальный был приговорён к пяти годам лишения свободы условно и выплате значительного штрафа. Так как блогер не раз нарушал общественный порядок и привлекался к административной ответственности, 25 июня ему был продлен на год испытательный срок.

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