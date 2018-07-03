Чебоксары, 3 июля, 2018, 11:11 — ИА Регнум. В чувашском Новочебоксарске под уголовное преследование попал бывший директор музея. Его подозревают в превышении полномочий при предоставлении в безвозмездное пользование художественных мастерских. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Чувашии по итогам проведённой проверки.

Уголовное дело

Проверка проходила в новочебоксарском МБУ «Историко-художественный музейный комплекс».

«Установлено, что бывший директор, превышая свои должностные полномочия, без согласования с собственником имущества — администрацией города Новочебоксарска, с мая 2014 года по июнь 2018 года на основании составленных договоров предоставил самому себе, а также своим знакомым в безвозмездное пользование помещения художественных мастерских возглавляемого им учреждения», — говорят в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, в результате бюджету администрации Новочебоксарска был причинён ущерб в сумме 400 тыс. рублей — из-за «незаконной оплаты коммунальных и иных услуг по затратам за содержание и использование помещений».

Материалы проверки прокуратуры направлены в СУ СКР по Чувашии для решения вопроса о возбуждении дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Постановлением следователя в отношении экс-директора учреждения возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в прокуратуре Чувашии заявляли, говоря о коррупционных преступлениях, что в январе-мае 2018 года правоохранительными органами выявлено 109 преступлений, связанных со взяточничеством, — в то время как за аналогичный прошлогодний период было десять. Из них 15 фактов получения взятки (ст. 290 УК РФ), шесть эпизодов дачи взятки (ст. 291 УК РФ), три преступления, связанные с посредничеством во взяточничестве (291.1 УК РФ), а также 85 преступлений, связанных с дачей и получением мелких взяток (ст. 291.2 УК РФ).