Санкт-Петербург, 3 июля, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Власти Петербурга намерены установить и наказать виновных в причинении вреда уникальному объекту культурного наследия — «Зданию поворотного депо» 1847 года постройки на набережной Обводного канала, 43.

«Справедливая Россия» в Петербурге Незаконная обшивка исторического здания депо

Об этом в ответе на запрос лидера фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Северной столицы Алексея Ковалева сообщил председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Санкт-Петербурга (КГИОП) Сергей Макаров.

Как информировало ИА REGNUM, ранее в своем запросе депутат потребовал срочно остановить работы, искажающие вид фасада здания, воссоздать исторический облик, а также привлечь к административной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства.

По данным активистов, обратившихся к Ковалеву, 24−25 мая текущего года верхнюю часть фасада здания начали обшивать гофрированным металлическим листом, искажая внешний облик. Кроме того, был частично удален старый штукатурный слой западного фасада с последующей замазкой цементным раствором и нанесением слоя краски.

Как отмечает пресс-служба «Справедливой России» в Петербурге, в КГИОП подтвердили опасения градозащитников: выявлено нарушение законодательства в области сохранения объектов культурного наследия. Работы на объекте велись в отсутствии задания, разрешения и согласованной КГИОП проектной документации.

«В настоящее время Комитетом ведется работа по привлечению собственника к административной ответственности и понуждению его к принятию мер по устранению выявленного нарушения», — говорится в ответе главы комитета.

«Здание поворотного депо» — наиболее сохранившееся круглое депо среди всех аналогичных сооружений бывшей Николаевской железной дороги. Построено в 1847 году по проекту архитектора Р.А. Желязевича. Кирпичное здание с внешним диаметром 64 м, в центре здания был установлен поворотный круг диаметром 13 м.

«Это уникальный объект, самое старое паровозное депо не только в России, но и на всей территории бывшего СССР и бывшей Российской империи, включая Польшу, Финляндию и Аляску. В Москве аналогичное здание было варварски реконструировано и не сохранило свой исторический облик. Мы должны не допустить очередного вандализма по отношению к домам-памятникам», — заявлял ранее Алексей Ковалев в своем письме главе КГИОП.