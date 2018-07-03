Милан, Италия, 3 июля, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес попал в сферу интересов итальянского «Милана». Об этом сообщает Football Italia.

Wolf Леандро Паредес

По информации издания, «Милан» присматривается к Паредесу уже в течение нескольких лет. При этом осуществить трансфер клубу будет сложно из-за высокой зарплаты футболиста.

Отмечается, что на данный момент «Милан» не может позволить себе много тратить на покупку новых игроков из-за санкций УЕФА, связанных с нарушением правил финансового фэйр-плей.

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Напомним, Паредес перешёл в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года. В сезоне Паредес 2017/18 он сыграл 39 матчей, в которых забил шесть голов и отдал 11 результативных передач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, УЕФА отстранил «Милан» от участия в еврокубках в следующем сезоне. Однако в клубе намерены подать апелляцию на это решение.

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