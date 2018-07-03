Ярославль, 3 июля, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Кировский районный суд вынес третье решение по административному делу в отношении депутата Ярославской областной думы, первого секретаря Ярославского обкома КПРФ Александра Воробьева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarkprf.ru Пикет 10 марта в Ярославле

Воробьев признан виновным в организации пикетов 10 марта 2018 года в районе площади Волкова перед президентскими выборами. Акция была посвящена защите кандидата Павла Грудинина от нападок СМИ. Коммунисты подавали заявку на проведение митинга, однако получили отказ. Около 100 человек пришли на площадь. При этом Воробьева посчитали виновным не в организации митинга, а проведении одиночных пикетов, которые проходили одновременно.

Это уже третий штраф, вынесенный за последнее время в отношении Воробьева. Ранее ярославские коммунисты неоднократно проводили несогласованные акции, но полиция просто обеспечивала порядок, не привлекая никого к ответственности.

Сам Александр Воробьев считает, что серия возбужденных дел — месть региональных властей за организацию протеста против ввоза в регион мусора из Москвы. Так и дело по пикетам 10 марта было возбуждено только в мае 2018 года.