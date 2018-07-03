Москва, 3 июля, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Infiniti назвал рублевые цены нового кроссовера QX50, приобрести автомобиль в варианте комплектации Pure можно уже сегодня за 2 млн 799 тыс. рублей. Об этом 2 июля сообщил сайт телеканала «Вести».

Dave Pinter Infiniti QX50

Стоимость базового варианта «Люкс» составляет 2,900 млн рублей, версию Sensory можно приобрести по цене от 3,500 млн рублей. Автомобили оборудованы двигателем объёмом 2 л. Его мощность равна 249 л.с.

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Напомним, принимать в России заявки на новый кроссовер компания начала 22 июня 2018 года. Широкой публике новый QX50 японский автопроизводитель впервые показал на автосалоне в Лос-Анджелесе, который прошёл в декабре 2017 года.