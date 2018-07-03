Великий Новгород, 3 июля, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Новгородская областная дума соберётся на внеочередное заседание 4 июля. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом журналистам сообщили в информационном отделе регионального парламента.

Лотфулла Фаттахов. Прозаседавшиеся. 1953

Судя по опубликованным на официальном сайте Новгородской облдумы законопроектам, в региональный парламент 29 июня внесён проект федерального закона №489 161−7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий». Среди поправок — повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующий пенсионный возраст — 60 и 55 лет для мужчин и женщин — впервые был закреплён в 1928 году и получил развитие в 1930-е годы прошлого столетия.

«Он был установлен для основной категории граждан в условиях общества индустриального типа (рабочих, занятых в промышленной сфере) на основании утраты ими трудоспособности. Таким образом, устанавливалась презумпция наступления нетрудоспособности и утраты заработной платы и иных выплат и вознаграждений в определённом возрасте. При этом продолжительность жизни при рождении в 1926—1927 гг. по Европейской части РСФСР составляла 43 года. К настоящему времени продолжительность жизни россиян в целом значительно увеличилась. Одновременно наблюдается растущий дефицит на рынке труда, причём именно квалифицированных рабочих и специалистов», — отмечается в пояснительной записке.

В документе указано, что за последние полтора-два десятилетия решение о повышении пенсионного возраста приняли большинство развитых стран и государств — бывших республик СССР. Указано, что международными стандартами допускается установление пенсионного возраста на уровне 65 лет и выше.

Ожидается, что повышение пенсионного возраста будет проводиться постепенно. Переходный период растянется с 2019 по 2034 годы.

Отметим, что на последнем очередном заседании 27 июня Новгородская областная дума объявила о том, что уходит на парламентские каникулы, назначив следующее очередное заседание на конец августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области против повышения пенсионного возраста выступили региональные отделения политических партий ЛДПР и «Яблоко», которые вышли на уличные акции протеста. Также против реформы на пикете протестовали представители Росхимпрофсоюза.

Напомним также, что в канун 74-летия образования Новгородской области, которое будет отмечаться в регионе 5 июля, Новгородстат опубликовал статистические данные, согласно которым средний возраст новгородцев — 42 года, при этом у мужчин — 38 лет, у женщин — 45 лет.

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