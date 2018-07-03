Оренбург, 3 июля, 2018, 11:01 — ИА Регнум. В Оренбургской области в июне зафиксировано два случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом. В обоих случаях заразились взрослые, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора Наталья Парусимова.

Andy Murray Клещ

Первый факт отмечен в Оренбургском районе в начале июня, второй — в середине июня. Относительно второго случая специалисты затруднились с определением очага заражения, поскольку в злополучный день рыбак успел побывать на водохранилище в Илекском районе и в Оренбургском районе.

С начала клещевого сезона по состоянию на 28 июня от укусов клещей на территории региона пострадали 4285 человек, в том числе 1315 детей. В Роспотребнадзоре отмечают снижение числа пострадавших от укусов клещей на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Добавим, что за 2017 год в Оренбургской области было зафиксировано пять случаев клещевого вирусного энцефалита.

Добавим, в Оренбуржье риск заразиться клещевым энцефалитом преобладает в семи районах — Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Оренбургском, Сакмаркском, Северном, Пономарёвском, Шарлыкском.