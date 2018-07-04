Москва, 4 июля, 2018, 03:05 — ИА Регнум. Может ли украинский пример продажи общих с Россией интересов за западные подачки стать соблазнительным для Казахстана? О том, какие примеры свидетельствуют в пользу такого развития событий, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

Новая казахская государственность, возникшая после распада СССР, наследовала структуры, созданные русским народом и подаренные им казахам, до того опытом государственного строительства не обладавшим. Теперь же основой казахского государства становился тюркский национализм в его казахском прочтении. А следовательно, возникал и некий «комплекс» по отношению к России и русским, подспудное, а иногда и открытое желание вытолкнуть русских из сфер предпринимательства и управления. Русских в Казахстане было очень много, и занимали они традиционно те ниши на рынке труда, которые требовали высокой квалификации и образования. Русские высококлассные специалисты покинули Казахстан в первую очередь, ведь им проще было найти работу в России. Оставшиеся же в Казахстане русские окунулись во все перипетии, связанные с построением капитализма, обернувшегося в Казахстане неофеодализмом.

Как ни странно, именно клановый, неофеодальный уклад современного Казахстана может стать препятствием к «уходу на Запад» всей страной. Гораздо эффективнее выглядит политика лавирования, когда колебания между Западом и Россией позволят получить дополнительные дивиденды. Возможно, проблема нынешних отношений Казахстана и России только в этом?

Читайте статью Конфликт России и Казахстана: химера или реальность? и другие материалы Александра Халдея, посвященные различным аспектам современной международной политики.