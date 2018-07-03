Москва, 3 июля, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Прежде чем говорить о том, что цены на бензин растут из-за налоговой системы, нужно обратить внимание на то, какими привилегиями пользовались нефтяные компании. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе пленарного заседания, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

MichaelGaida Нефть

«В 2017-м у нас с вами таможенные субсидии в пользу нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) составили 1 трлн 100 млрд рублей — это в расчете исходя из цены 40 долларов за баррель», — отметил Макаров.

При этом, по его словам, если рассмотреть более актуальную цену на нефть — 56 долларов за баррель нефти, — то размер таможенных субсидий достигнет 1 трлн 300 рублей.

«Таким образом, с 2005 по 2017 год только на таможенных пошлинах нефтяные компании заработали 11,2 трлн рублей. Им давались эти деньги под удержание цены на внутреннем рынке и под модернизацию НПЗ. Сколько средств было истрачено на модернизацию? 2,8 трлн рублей из 11,2 трлн рублей», — отметил Макаров.

Таким образом, по его словам, вместе со снижением акцизов на бензин, которое Госдума планирует рассмотреть сегодня, депутаты дают «в руки правительства кнут». Речь идет о возможности увеличения экспортных пошлин до 90%.

«Наряду с пряником, которые компании имеют постоянно, будет и кнут», — подчеркнул Макаров.