Токио, 3 июля, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Японский финансовый регулятор агентство финансовых услуг (FSA) рассматривает возможность изменения правовой базы государства в отношении обмена криптовалют, переведя их из категории платёжного средства в разряд финансового продукта. Об этом сообщает агентство Sankei.

Stock Catalog Криптовалюты

Отмечается, что после введения изменений владельцы криптовалюты получат дополнительную защиту от действий кибермошенников. Также в Японии будет узаконена возможность выпуска производных ценных бумаг (деривативов) на популярные криптовалюты.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня отмечено снижение курсов биткоина и других популярных криптовалют. К падению котировок привела ранее зафиксированная атака хакеров против южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb, в результате которой были украдены биткоины на $31,5 млн. Кроме того, негативное действие на рынок оказали регулирующие решения комиссии по ценным бумагам и биржам США.

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