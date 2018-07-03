Курган, 3 июля, 2018, 10:58 — ИА Регнум. В Зауралье активизировались браконьеры. Только за последнюю неделю июня были убиты 16 косуль, изъяты восемь единиц охотничьего огнестрельного оружия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Браконьеры

С 22 июня по 28 июня 2018 года специалистами управления по охране и использованию животного мира, егерями ГКУ «Экофонд» совместно с сотрудниками полиции и ГИБДД проведено 61 мероприятие по надзору в области охоты.

В результате дорожно — транспортных происшествий за этот период погибли сибирская косуля на территории Шадринского района и лось на территории Каргапольского района. Собираются документы для предъявления иска в страховые кампании.

Незаконно добыто браконьерами 16 сибирских косуль на территории Катайского и Щучанского районов Курганской области.

В ночь с 22 на 23 июня три жителя Катайского района застрелили самца сибирской косули на территории Корюковского охотхозяйства с использованием карабинов «Вепрь» и «Сайга», а также незарегистрированного в ОВД гладкоствольного охотничьего оружия «ИЖ-18». Ущерб составил 120 тысяч рублей. Подано заявление на привлечение браконьеров к уголовной ответственности.

А 25 июня возле федеральной трассы «Иртыш» на 92 км на автомобиле ВАЗ-21 014 в пределах охотугодий Щучанского района двое местных жителей сбросили в лесном массиве три туши сибирской косули. Возбуждено уголовное дело по ч.1 п. «а» ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»).

У вышеуказанных граждан были проведены обыски по месту жительства. Там были обнаружены ещё 12 туш сибирской косули, нарезное и гладкоствольное оружие. В целом ущерб составил 520 тысяч рублей.

В департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области отмечают, что неделей ранее, с 15 по 21 июня браконьерами были убиты лось и лосиха.