Бербанк, США, 3 июля, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Кинокомпания Warner Bros. официально объявила о старте производства второй части фильма ужасов «Оно» и выложила в сеть первый тизер, изображение было опубликовано 2 июля официальной странице проекта в Twitter.

Цитата из х/ф «Оно». Реж. Андрес Мускетти. 2017 Чудо-юдо

На фотографии запечатлены все члены «клуба неудачников». Стоит отметить, что композиция, возможно, отсылает к шедевру Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Действительно ли в этом была задумка авторов фотографии или же они случайно получили подобное сходство — зрителям остаётся только гадать.

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Напомним, ожидается, что премьера «Оно 2» пройдёт 5 сентября 2019 года. Андрес Мускетти вновь выступит в роли режиссёра.