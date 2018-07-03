Красный Лиман, ДНР, 3 июля, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Двух человек ранил украинский полицейский в Лимане Донецкой области 28 июня, сообщают «Украинские новости».

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США С ножом к горлу

Согласно сообщению, инцидент произошел в вечернее время. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, патрульный полицейский в возрасте 23 лет вступил в ссору с двумя мужчинами 32 и 35 лет. В ходе ссоры правоохранитель достал нож и нанес обоим мужчинам проникающие ножевые ранения. Мужчины выжили и были прооперированы.

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Напомним, ранее во Львовской области был задержан полицейский, который вместе со своими сослуживцами «промышлял» сутенерством. При этом преступник давал взятки своему начальнику, чтобы иметь возможность безнаказанно прогуливать работу. Полицейский был обвинен по статье «Сутенерство».