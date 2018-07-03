Оренбург, 3 июля, 2018, 10:32 — ИА Регнум. В Оренбургской области покушение на контрабанду рыбы осетровых пород вылилось для жителя Дагестана в реальный срок лишения свободы. Попытка обжаловать приговор оказалась тщетной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Иван Айвазовский. Ночь. Контрабандисты. 1836

Суд первой инстанции приговорил контрабандиста к полутора годам лишения свободы, но фигурант уголовного дела посчитал этот приговор суровым и подал жалобу. Судебная коллегия, в свою очередь, признала назначенное наказание справедливым и соразмерным содеянному.

Попытку контрабанды осетровых житель Дагестана предпринял в конце 2017 года. Мужчина оборудовал тайник в автомобиле «Газель» и спрятал там рыбу. Однако по пути из Казахстана в Россию на международном пункте пропуска «Маштаково» в Оренбуржье тайник был обнаружен. Из него извлекли шесть стерлядей, девять севрюг и 419 русских осетров.

Стоит отметить, русский осетр является особо ценным и особо охраняемым водным биологическим ресурсом. Занесён в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Оренбургской области и включён в Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. Подлежит охране согласно международным договорам Российской Федерации.

В соответствии со ст. IV Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) для экспорта, импорта и реэкспорта осетра требуется предварительное получение и предоставление разрешения (в России данный документ выдаётся Росрыболовством).