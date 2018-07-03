Калуга, 3 июля, 2018, 10:27 — ИА Регнум. В Калужской области завершился Международный фестиваль духовных кинопритч «Мы сами снимаем кино». Как сообщили 3 июля корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии, площадками показа фестивальных кинофильмов стали Боровск, Обнинск, Малоярославец и Калуга. Первые два дня мероприятия фестиваля проходили в Обнинске, где и были подготовлены, сняты и смонтированы первые кинопритчи.

Eparhia-kaluga.ru Участники фестиваля ― воспитанницы детского православного пансиона «Отрада»

Руководителями фестиваля выступили Елена Бреднева, Александр Костюченко, а также преподаватели мастер-классов Яков Шварцман (соавтор телепередачи «АБВГДейка»), директор Центра православных медиа РГСУ Лидия Череховская и заведующая кафедрой журналистики РГСУ Виктория Матанис. Они провели презентацию фестиваля, рассказали о его идеях. Священник Димитрий Котов провел анимационный мастер-класс для младших школьников «Мы сами рисуем кино».

Кроме того, в классах Православной гимназии при монастыре и в залах духовно-просветительского центра «София» состоялась киноигра. Участники фестиваля ― дети, среди которых были и воспитанницы детского православного пансиона «Отрада», прошли весь процесс создания киноролика ― от написания сценария, съёмки постановочных сцен до монтажа ― и создали свои собственные кинопроекты ―духовые притчи.