Донецк, 3 июля, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Организованный весной 2018 года Украинский народный трибунал (УНТ), расследующий преступления действующего киевского режима против граждан Украины, вынес десять обвинительных приговоров против украинских олигархов, руководства генпрокуратуры Украины, представителей украинских СМИ и участников незаконных вооружённых формирований (НВФ). Об этом сообщает 3 июля «Донецкое агентство новостей».

Цитата из х/ф «Радуга». Реж. Марк Донской. 1943. СССР Во имя революционной законности

Приговоры были вынесены против известных олигархов Игоря Коломойского (приговорён к пожизненному лишению свободы), Сергея Таруты (приговорён к лишению свободы сроком на 10 лет). Кроме того, УНТ приговорил генпрокурора Украины Юрия Луценко к 10 годам лишения свободы, а экс-руководителя ведомства Виктора Шокина — к 6 годам заключения.

Представитель НВФ неонацист Дмитрий Ярош был обвинён в совершении терактов и приговорён к 12 годам лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года лидер неонацистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош объявил, что в будущем Украина может захватить Кубань, Воронежскую, Ростовскую области России.

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