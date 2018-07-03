Ярославль, 3 июля, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля не будет пока отменять процедуру публичных слушаний по большинству градостроительных вопросов. Об этом депутаты муниципалитета и представители мэрии договорились на заседании рабочей группы 2 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Публичные слушания в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия города вышла к депутатам с проектом решения, согласно которому публичные слушания остаются лишь при изменении генплана и правил землепользования и застройки, а остальные действия в этой сфере переводятся в режим «общественных обсуждений». Отличие последних в том, что очное обсуждение изменений не нужно, достаточно организовать сбор мнений в интернете. Против такого новшества активно выступили ярославские градозащитники.

«В ходе заседания рабочей группы было высказано предложение, и мэрия с ним согласилась, что общественные обсуждения пока будут введены только в отношении одной процедуры — утверждения проекта планировки и межевания. По всем остальным вопросам останутся публичные слушания. Это делается для того, чтобы отработать механизм. Если мы увидим, что общественные обсуждения эффективны, понятны людям, то тогда можно будет и расширить область их применения. Пока же остается немало вопросов. Главный из них — верификация пользователей в интернете. Наиболее понятный способ — портал госуслуг. Но пока мэрия не может организовать обсуждения через госуслуги», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по законности муниципалитета Ярославля Олег Ненилин.

Депутаты дали мэрии рекомендацию разработать механизм «голосования» при проведении общественных обсуждений через интернет. Ожидается, что мэрия города внесет новый проект решения или подготовит поправки к существующему. В мэрии города подтвердили информацию о достигнутом компромиссе. Впрочем, и этот вариант не устраивает коммунистов.

Я считаю, что публичные слушания как наиболее понятная и честная процедура должны быть сохранены по всем градостроительным вопросам. В интернете могут быть всевозможные накрутки», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Евгения Овод.

Вопрос будет рассмотрен на заседании муниципалитета 4 июля.