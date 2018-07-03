Брянск, 3 июля, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста — это вынужденная, но необходимая мера и это надо сделать обязательно, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии общественного совета Брянска по экономической политике и поддержке предпринимательства, председатель общественного Совета департамента финансов Валерий Родоманов.

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По его словам, на сегодняшний день всё население Российской Федерации понимает, что средств, которые накапливаются в Пенсионном фонде РФ (ПФР) для обеспечения будущих поколений, недостаточно. Такое решение учитывает и демографические процессы в России (провал по рождаемости в 90-х годах XX века).

«При этом повышение должно сопровождаться адекватными решениями, с увеличением социальной защиты пенсионеров, то есть минимизировать последствия увеличения пенсионного возраста. В целом решение правительства РФ правильное и его надо было принимать значительно раньше, оно было бы менее болезненным для людей, но на сегодняшний день есть твердое убеждение, что это необходимо», — высказал свое мнение Родоманов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»