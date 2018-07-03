Магаданская область, 3 июля, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Простое отношение стоимости жилья к размеру средней зарплаты показывает, что наиболее доступным жилье остается в Магадане, следует из данных РИА Рейтинг.

Юрий Пименов. Район завтрашнего дня. 1957

Семье с одним ребенком и средней зарплатой в Магадане потребуется чуть больше года, чтобы накопить на покупку квартиры, что является лучшим результатом. Самый низкий результат показывает Дагестан, жителям которого при аналогичных вычислениях придется копить на квартиру около 14 лет.

В среднем по России семье придется копить 3,8 года, что свидетельствует о возрастающей доступности жилья, отмечают эксперты издания. В 2017 году этот показатель составлял 4,2 года.

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