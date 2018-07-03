Москва, 3 июля, 2018, 10:13 — ИА Регнум. В Москве молодой человек пытался извлечь личную выгоду от продажи билетов на чемпионат мира по футболу, причём сделать это незаконно. Однако теперь ему придётся ответить за мошенничество перед правосудием. По информации источника в ГУ МВД по Москве, которого цитирует РБК, под уголовное преследование по ст. 159 УК РФ попал 33-летний сотрудник стадиона «Спартак».

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенники

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По данным правоохранительного ведомства, под предлогом продажи билетов на матчи мирового первенства он похитил и потратил на свои нужды 2,6 млн рублей, которые получил от молодого человека. При этом полномочий на продажу билетов подозреваемый не имел.

Напомним, это не первый подобный инцидент на ЧМ-2018. Так, без билетов на матч мундиаля с участием сборной Сербии в Москве остались более 300 сербских болельщиков, которые заплатили своему агенту — ООО «Аэробилеты» — в общей сложности 4,1 млн рублей. По факту мошенничества в июне 2018 года было возбуждено уголовное дело.