Москва, 3 июля, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал руководство Томской области, где 140 тыс. га леса продано Китаю — дешево, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

Иван Шишкин. Дубовая роща. 1887

«(Губернатор Томской области Сергей) Жвачкин или кто-то из его аппарата — не важно, продали китайцам огромное количество — 140 тыс. га леса, это 200 млн кубометров древесины, это страну можно отстроить, получили 1 млрд, а стоит 200 млрд. Как мы будем жить хорошо, если мы продаем за один, а можем получить двести (миллиардов). Ему наплевать! Через пять лет его снимут, а сколько за это время китайцы вывезут леса! Это не годится», — заявил Жириновский.

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Китайская компания ООО «Международная инвестиционная компания Цзинье» получила под вырубку около 200 млн кубометров лесов в Томской области, выиграв аукцион, сообщали ранее СМИ.