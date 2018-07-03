Анкара, 3 июля, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» четырех членов Рабочей партии Курдистана на юго-востоке страны, а также на территории соседнего Ирака, сообщает 3 июля Anadolu.

Цитата из х/ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США, Великобритания Убитый

Курды были убиты ударами с воздуха, кроме того ВВС страны уничтожили укрытия повстанцев, а также склады с оружием.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Повстанцы сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства, однако Анкара не может принять подобные условия.