Мадрид, 3 июля, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» опроверг информацию о предложении французскому «ПСЖ» за нападающего Неймара €310 млн. Об этом сообщается на сайте «королевского клуба».

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В «Реале» заявили, что клуб не делал никаких предложений «ПСЖ» или Неймару, а информация о таких предложениях не соответствует действительности.

Ранее ряд испанских СМИ сообщил о том, что «Реал» предложил «ПСЖ» за переход Неймара €310 млн.

Напомним, летом 2017 года Неймар перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» за €222 млн, став самым дорогим футболистом мира.

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