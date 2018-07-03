Жириновский: В финале Россия встретится с Бельгией
Москва, 3 июля, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал прогноз на заключительные матч чемпионата мира по футболу, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Жириновский
«Сегодня Англия должна обыграть Колумбию, а Швеция обыграет Швейцарию и выходит в ¼ финала», — сказал Жириновский.
При этом, по мнению депутата Госдумы, Россия выигрывает у Хорватии 7 июля в Сочи.
«И потом в среду играем в полуфинале с Англией, ее обыгрываем — и в финале с бельгийцами (играем) и становимся чемпионом. Вот наш прогноз», — отметил парламентарий.