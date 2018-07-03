Ярославль, 3 июля, 2018, 09:55 — ИА Регнум. После фантастической победы на чемпионате мира по футболу российской сборной над Испанией ярославская пекарня назвала булочки «Акинфеев». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Булочки, названные в честь вратаря, сразу привлекли внимание посетителей.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пекарне, в ассортименте они появились со 2 июля и посвящены удару ногой вратаря Игоря Акинфеева, который принес победу российской сборной.

Напомним, сборная России обыграла команду Испании на чемпионате мира по футболу. Основное время завершилось со счетом 1:1. За дополнительный тайм определить победителя также не удалось. Исход игры решился во время серии пенальти. Победный мяч отбил вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев. Он отбил удар ногой. Российская сборная впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира.