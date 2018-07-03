Ярославль, 3 июля, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Ярославское отделение партии «Справедливая Россия» выдвинуло в числе кандидатов в областную думу Викторию Скрипаль, получившую известность после отравления в Англии бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении «Справедливой России».

Ярославская областная дума

После отравления своего дяди Виктория стала участником различных телевизионных передач, в частности, она заявляла, что планирует забрать в Россию свою двоюродную сестру Юлию. Но сделать этого так и не смогла. В партии говорят, что рассчитывают на известность Скрипаль.

«Мы с ней знакомы, она часто принимала участие в обсуждении актуальных проблем в социальных сетях, поддерживала политику нашей партии. Скрипаль обращалась в наш центр защиты прав граждан. У нее однозначно патриотическая платформа, живет она в том округе, в котором выдвинулась, ее там знают», — сказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь бюро ярославского отделения «Справедливой России» Анатолий Каширин.

Виктория Скрипаль работает бухгалтером. Она выдвинута по партийному списку в 10 округе во Фрунзенском районе. Наиболее сильным кандидатом в этом округе является 69-летний единоросс Виктор Волончунас, бывший мэр Ярославля и действующий депутат по этому округу. Впрочем, при определенном раскладе получить мандат могут и Скрипаль, и Волончунас.