Вашингтон, 3 июля, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Мужчина в американском штате Флорида был приговорен к 20 годам лишения свободы за стрельбу в проезжающего мимо водителя, сообщает 3 июля Associated Press.

Цитата из х/ф «Большое ограбление поезда». Реж. Эдвин Портер. 1903. США Стрелок

27-летний Даниэль Томас Фонтейн был приговорен к тюремному заключению за то, что в марте 2017 года, находясь в своем автомобиле, открыл огонь по проезжавшему на другой стороне дороги человеку. Пострадавший выжил и сумел опознать преступника.

Напомним, в США действует вторая поправка к конституции страны, позволяющее свободное ношение оружия для граждан. Следствием подобного закона становятся регулярные преступления, совершаемые в США людьми с психологическими проблемами.