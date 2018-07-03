Москва, 3 июля, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает ФИФА изменить правила проведения матчей, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Мы внесем от себя правило: никакого дополнительного времени, никакого пенальти — брать измором футболистов и зрителей не нужно», — заявил депутат Госдумы.

Накануне Россия отмечала победу сборной в игре с Испанией, когда по итогам пенальти команда победила. Вратарь Игорь Акинфеев стал героем матча.