Киев, 3 июля, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко ежемесячно получает прибыль с процентов около 1 млн гривен ($38 тыс.), сообщают 3 июля «Украинские новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Согласно сообщению, 2 июля Порошенко задекларировал более 1 млн гривен ($38 тыс.) дохода от процентов со своих вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ). Об этом говорится в едином государственном реестре деклараций лиц Украины, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления. При этом с начала 2018 года Порошенко задекларировал около 7 млн гривен ($267 тыс.) дохода с процентов.

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Напомним, ранее СМИ выяснили, что новогодние каникулы 2018 года Порошенко летал на Мальдивы, причем тайно. Стоимость «отдыха» для президента составила около $500 тыс.