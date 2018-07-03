Екатеринбург, 3 июля, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Плановые показатели 2018 года по капремонту многоквартирных домов на Среднем Урале выполнены более чем на 50 процентов. Об этом министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову доложил глава регионального фонда капремонта Станислав Суханов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

По состоянию на 1 июля, сообщил он, из 6277 тысяч запланированных на текущий год работ полностью завершено 3174 (50,57%). На объектах жилфонда заменено 579 крыш, отремонтировано 165 фасадов и 212 подвальных помещений, введено в эксплуатацию 124 лифта. В 504 домах произведен ремонт систем электроснабжения, в 484 — сетей холодного водоснабжения, в 364 МКД — систем горячего водоснабжения и 513 домах — систем водоотведения. В 229 домах заменены системы теплоснабжения. В полном объеме комплексный ремонт выполнен на 328 домах, включая 146 МКД в Екатеринбурге.

«Несмотря на неблагоприятные погодные в течение мая — начале июня и вынужденную приостановку наружных работ, капремонт в муниципалитетах региона идет уверенными темпами, в соответствии с утвержденными графиками и сроками», — подчеркнул директор фонда.

Итоги первого полугодия, по его словам, стали дополнительным свидетельством того, что система капремонта в Свердловской области вышла на принципиально новый уровень. Комплекс мер, приятых по требованию главы региона Евгения Куйвашева — ужесточение условий договора с подрядчиками, многоступенчатый контроль качества и сроков выполнения ремонтов, переход на круглогодичный цикл работ, а также регулярное и открытое информирование населения о ходе реализации программы, отметил он, не только поднял уровень ответственности строительных организаций, но и укрепил доверие к системе капремонтов со стороны жителей.

Николай Смирнов, в свою очередь, нацелил фонд на своевременное завершение начатых строительно-монтажных мероприятий и еще раз подчеркнул, что первоочередное внимание регоператора и подрядных организаций в ближайший период должно быть сосредоточено на сезонных работах и замене лифтового оборудования.

«Важно не упустить время, чтобы сезонные работы, связанные с ремонтами фасадов и систем теплоснабжения, провести вовремя и на достойном уровне», — подчеркнул министр.