Москва, 3 июля, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Поправки в отношении критериев состояния опьянения водителя вступили в силу в России 3 июля.

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Теперь водитель, в организме которого обнаружат более 0,3 грамма абсолютного этилового спирта на литр крови, будет нести административную ответственность. До настоящего времени критерием являлось только наличие спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений — 0,16 миллиграмма на один литр.

Закон о внесении поправок был 23 марта принят Госдумой РФ, 28 марта — Советом Федерации. В начале апреля документ подписал президент РФ Владимир Путин.

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