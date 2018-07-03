Барселона, Испания, 3 июля, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Национальная ассамблея Каталонии собрала €2,1 млн для выплаты залога за освобождения бывшего председателя Женералитета Карлеса Пучдемона и 13 членов его правительства, пишет газета El País 3 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

«У нас есть деньги, но мы решаем технические вопросы, которые необходимы для выплаты залога… Но они у нас уже есть, и мы не оставим семьи (арестованных политиков) в одиночестве», — сказала председатель Ассамблеи Элисенда Палузье.

Напомним, после попытки провозглашения независимости Каталонии власти Испании инициировали уголовное преследование лидеров сепаратистов. Ряд политиков обвиняется в мятеже и растрате государственных средств при организации референдума 1 октября 2017 года. По решению судьи залог за освобождение составляет €2 135 948,6.