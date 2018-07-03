Барнаул, 3 июля, 2018, 09:32 — ИА Регнум. В Алтайском крае погибли трое рабочих. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 3 июля, по данному факту следственные органы уже возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 143 УК РФ).

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Дознавателям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также установить лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве и соблюдение требований по охране труда.

Трагический инцидент произошёл вечером 30 июня 2018 года на заводе алюминиевого литья в городе Барнауле. По версии следствия, в одном из цехов трое рабочих ремонтировали кровлю. Во время выполнения работ они упали с 15-метровой высоты. От полученных травм двое сотрудников предприятия погибли на месте происшествия. Ещё один рабочий был госпитализирован в больницу, однако спасти его жизнь медикам не удалось.

«Предварительно установлено, что погибшие производили работы во внерабочее время, не используя специальное страховочное снаряжение», — уточнила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года ЧП на производстве случилось в городе Бийске. В помещении одного из зданий Бийского маслоэкстракционного завода ООО «Юг Сибири» разгерметизировался бак конденсата. В результате пострадало трое рабочих, двум из которых потребовалась медпомощь.